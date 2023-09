Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zu dem Grund in der Nähe der Narupstraße und nahm dort die Kupferkabel und den Schlüssel zu dem Transporter an sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Mit dem gestohlenen Transporter und seinem Diebesgut flüchtete der Unbekannte schließlich vom Tatort. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahrzeug noch mit originalem Kennzeichen (OS-YV 28) geführt wird.

Die Beamte bitten um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges unter der Telefonnummer 0541/327-2115 oder 0541/327-3203.