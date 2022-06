Squatter Camp heißen die Hüttenviertel aus Wellblech und anderen Materialien am Rande südafrikanischer Großstädte. Ein solches hat der Kulturverein Basement Sound in den letzten drei Wochen mit vielen freiwilligen Helfern aufgebaut. Die Idee hinter dem Projekt: den Klischees von Gewalt und Verwahrlosung in den afrikanischen Slums entgegenzuwirken.

Nun steht das Camp. Geld für Baumaterialien wurde nicht ausgegeben. „Das war der Sinn der Sache“, erklärt Anna Pöppelmeyer von Basement Sound. Schließlich nutzen auch die Township-Bewohner das, was sie vorfinden. „Wir haben Spenden bekommen oder Sachen vom Dachboden zu Hause mitgenommen“, sagt Anna Pöppelmeyer.

Basement-Sound-Mitglied Malte Findeklee ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis. „Genauso habe ich es mir vorgestellt“, sagt er. Hütten aus Holz, die so gruppiert sind, dass in der Mitte ein kleiner Platz entsteht – so sah es auch in seiner Fantasie aus. Zentrum des kleinen Stadtviertels ist eine Kneipe. „Shabeen“ heißt die in Südafrika.

In einer Ecke stehen die Ergebnisse des Recycling Day im Camp. Entstanden ist etwa ein Portemonnaie aus einer Sojamilchtüte. Das sieht nicht nur originell aus, sondern ist noch sehr haltbar. Auch Gesa Funke hat so eine Geldbörse in ihrer Hosentasche. „Die habe ich schon länger“, betont die junge Frau, die mit Stefan Hüsing bei Ubuntu Boom Blow Off einen Stand der AG Kritischer Konsum des Aktionszentrums Dritte Welt präsentiert.

Auch andere Vereine stellen sich vor: Die Osnabrücker Gruppe von Viva con Agua wirbt für sauberes Trinkwasser überall auf der Welt. Die Kunstgruppe Natours beteiligt sich daran, die Holzfassaden zu gestalten. Und selbst die Außenwand der Skatehall bekommt ein paar neue Graffiti.