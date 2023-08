„Werner Kavermann ist genau der richtige Mann für unser Projekt!“ Das sagte sich Michael Bünte, der sich in der „Seebrücke“-Initiative engagiert. Als die Stadt Osnabrück alle kulturellen und gesellschaftlichen Institutionen und Aktivisten aufforderte, sich am Programm des Friedensjubiläums zu beteiligen, wollte auch die Osnabrücker Lokalgruppe der „Seebrücke“ mitmachen.

„Eigentlich organisieren wir eher Demonstrationen, Mahnwachen und Menschenketten für die Seenotrettung von Geflüchteten“, sagt Bünte. Zum Jubiläum des Westfälischen Friedens wollten die Aktivisten „aus dieser Blase“ raus und etwas Künstlerisches auf die Beine stellen, das in der Öffentlichkeit für Aufsehen sorgt. Da kam der Osnabrücker Künstler Werner Kavermann ins Spiel. „Ich kenne ihn schon ziemlich lange, auch aus einem eher sportlichen Umfeld. Aber ich wusste, dass Werner sich mit seiner Kunst schon immer gesellschaftlich, politisch und was die Umwelt angeht kritisch positioniert hat“, meint Bünte. Also setzten sich die beiden zusammen und berieten, was man denn zum Friedensjubiläum machen könnte.

Künstler will Denkanstöße liefern

„Wir wollten Denkanstöße liefern mit einer Installation, die so dimensioniert ist, dass sie auf einem großen Platz auffällt“, erzählt Kavermann. Um den zunächst ins Auge gefassten Markt vor dem Rathaus, auf dem sowieso schon reichlich passiert, nicht über Wochen mit einer Installation zu blockieren, fiel die Wahl von Bünte und Kavermann auf den Domvorplatz. Dort sind jetzt die drei Objekte zu sehen, die der Künstler in den vergangenen Monaten realisiert hat – mit der Hilfe vieler anderer. „Ich kann beispielsweise nicht schweißen. Daher brauchte ich Mitstreiter, um eine große Metallkugel zu bauen, die wie ein Ufo auf der Erde landet“, sagt Kavermann. Hilfe fand er in der Bildungswerkstatt Georgsmarienhütte. Unter professioneller Anleitung schweißten dort junge Leuten eine Kugel, die in ihrer Ausformung die Wünsche des Künstlers sogar übertrafen. In acht Fenster wurden Monitore eingelassen, auf denen Videos mit einer Friedensbotschaft gezeigt werden.

Kaum hatte Kavermann das Objekt auf dem Domvorplatz positioniert, blieben bereits Passanten stehen und betrachteten es neugierig. Auch die mit Stacheldraht gekrönte, überdimensionale Europalette wirkt mit ihrer Wucht provokant, derweil die weißen Fahnen, die wie eine angedeutete Friedensdemonstration aussehen, eher poetisch daherkommen.

Kantzitat am Domforum

„Weltbürger*innen“ nennt Kavermann die Installation vor dem Dom, die auf den Zusammenhang zwischen dem Weltbürgerrecht als Vision und dem Weltfrieden hinweisen will. Das Bistum gab gerne die Genehmigung, die Kooperation mit der Seebrücke auf dem Domvorplatz aufzustellen. „Wir dürfen am Domforum auch ein Banner mit einem Zitat von dem deutschen Philosophen Immanuel Kant aufhängen, das eindeutig zu dem Thema Stellung nimmt“, so Bünte.

Spendenkampagne für Sea-Eye 4

Das gesamte Projekt ist mit einer Spendenkampagne für das Rettungsschiff Sea-Eye 4 verbunden, das im Mittelmeer Flüchtende vor dem Ertrinken rettet. „Ziel war es, 20.000 Euro zusammenzubekommen, denn dann würde die Stadt den Betrag verdoppeln“, erklärt „Seebrücke“-Aktivist Bünte. Das Ziel sei bereits erreicht.

Offizielle Eröffnung am Freitag

Offiziell eröffnet wird die Kunstinstallation am 1. September um 19 Uhr und sie soll bis zum 30. September auf dem Domvorplatz zu sehen sein. Am 17. Und 29. September wird sie von den Theaterpädagogen Marie Mangold und Marco Knille „bespielt“. Dafür werden noch Freiwillige gesucht, die sich an der Realisation der Performance beteiligen. Interessenten mögen sich unter der E-Mail-Adresse performance.seebruecke.os@gmail.com melden.