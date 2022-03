Forderten mit ihrer Performance in der Kunsthalle Osnabrück die Entkriminalisierung von Sexarbeiterinnen: Mitglieder des Berlin Strippers Collective FOTO: Tom Bullmann Young Urban Performances-Festival Kunsthalle Osnabrück verwandelte sich in eine Rotlichtbar Von Tom Bullmann | 20.03.2022, 15:28 Uhr

Striptease-Bar? Nein, Kunsthalle! Unter dem Titel „Pleasure“ hatte das YUP-Team am Wochenende zu 20 Live-Darbietungen, Video-Installationen, Workshops und DJ-Sets in das Haus der Jugend und in die Kunsthalle Osnabrück eingeladen. Welch ein Vergnügen für über 500 Besucher.