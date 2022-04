„Alte Apotheke – neue Kunst“: Zum achten Mal inszeniert der Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V. zwei höchst unterschiedliche Kunstgenerationen in einer Ausstellung. Dr. Susanne Tauss, Geschäftsführerin des Landschaftsverbandes, und Toni Walz konfrontieren die abstrakte Kunst der Gruppe „Systhema“ mit den Gemälden, Grafiken und Fotografien von sechs Studierenden aus dem Fachgebiet Kunst der Universität Osnabrück. Weiterer Bezug: Die Präsentation der „Systhema“-Werke gehört zu den zwölf Ausstellungen im Osnabrücker Land, mit denen die Erinnerung an den vor 50 Jahren verstorbenen Osnabrücker Konstruktivisten Friedrich Vordemberge-Gildewart (VG) als inspirierendes Erlebnis in der Gegenwart gestaltet wird.