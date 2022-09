Gegen queerfeindliche Gewalt demonstrierten etwa 200 Menschen am Mittwoch vor dem Rathaus in Osnabrück. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Kritik, weil Stadt nicht gendert Kundgebung in Osnabrück gegen queerfeindliche Gewalt: „Nehmt uns wahr, wir sterben sonst!“ Von Thomas Wübker | 08.09.2022, 12:39 Uhr

Wut und Traurigkeit sprachen aus den Worten der Menschen, die am Mittwochabend den Marktplatz in Osnabrück füllten. Sie kamen, um sich gegen queerfeindliche Gewalt auszusprechen und in Gedenken an den getöteten Transmann in Münster.