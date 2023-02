Anja Klanke-Luzniack ist Obermeisterin und weiß, dass eine gute Kunden-Kommunikation unverzichtbar ist. Foto: Michael Gründel up-down up-down Haarausfall und private Probleme Ganz nah dran: Wie Osnabrücker Friseure mit den intimen Infos ihrer Kunden umgehen Von Anne Spielmeyer | 26.02.2023, 08:05 Uhr | Update vor 35 Min.

Friseure kommen nicht umhin, die natürliche Distanz zu durchbrechen: Kopfhaut massieren, Augenbrauen zupfen, Haare schneiden. Wer so nah am Kunden ist, erfährt viel. Was im Salon erzählt wird, bleibt im Salon. Oder wie ist das...?