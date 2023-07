Logo NEO Mit dem Kulturpass können Jugendliche kostenlos unter anderem Konzerte oder Kinovorstellungen besuchen. In und um Osnabrück gibt es über die App zum Beispiel Tickets für das Schlossgarten Open Air oder das „Hütte rockt“ Festival. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down „Hütte rockt“, Circus Roncalli und Nightwash Diese Top-Events kannst Du in und um Osnabrück mit dem Kulturpass besuchen Von Marlen Busse | 31.07.2023, 07:30 Uhr

Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt sind oder werden, erhalten im Rahmen des Kulturpasses ein Budget von 200 Euro. Das können sie frei für Konzerttickets, Kino- und Theaterbesuche oder den Kauf von Büchern nutzen. Mittlerweile können sich auch die Angebote in Osnabrück sehen lassen. Eine Auswahl der Top-Events in der Region.