Logo NEO Das Budget des Kulturpasses können Jugendliche in Osnabrück zum Beispiel im Rosenhof für zahlreiche Konzerte nutzen. Foto: dpa/Jan Woitas up-down up-down Kulturpass 2023 200 Euro geschenkt: So gehst Du in Osnabrück gratis auf Konzerte oder ins Theater Von Marlen Busse | 19.06.2023, 19:00 Uhr

Seit dem 14. Juni gibt es in Deutschland den Kulturpass für junge Menschen. Sie erhalten 200 Euro, die sie für Konzerte, Theater oder Bücher ausgeben können. Auch in Osnabrück gibt es zahlreiche Angebote. Hier erfährst Du, was Du Dir gratis anschauen kannst, und warum trotz allem Kritik am Kulturpass laut wird.