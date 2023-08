Nach dem Besuch der Varusschlacht unterläuft dem Zeitreisenden auf dem Osnabrücker Marktplatz ein Lapsus. Mit Zylinder und Motorradbrille steht er auf der Traverse, die von der kreisrunden Bühne zur Marienkirche führt. Eben ist die Varusschlacht zu Ende; der Zeitreisende sucht weiter nach dem Besonderen, das Osnabrück ausmacht. Dabei landet er im Jahr 1646 – bei einem Sketch aus der ZDF-Comedy-Serie „Sketch History“, der die Wirren des 30-jährigen Krieges sehr witzig aufspießt. Man könnte sagen: Das ist der stimmigste Moment dieser Performance.

Die Szene ist Teil des 360-Grad-Konzerts „Krieg und Frieden“, das den Höhepunkt der diesjährigen Kulturnacht markieren soll. Respekt verdienen dabei die Akteure auf der riesigen runden Bühne mit ihren Stegen in Richtung Rathaus und Marienkirche. Der Musikverein Neuenkirchen spielt sich unter der Leitung von Heiko Maschmann souverän durch viele Musikgenres von der Klassik bis zur Moderne und entwickelt dabei einen bombastischen Klang. Der Spielmannszug Osnabrück-Haste sorgt beim Militärmarsch „Preußens Gloria“ für Pfiff, und als das Blasorchester und die Dudelsackspieler und Trommler der Sprengepiel Pipers „Highland Cathedral“ intonieren, ist das ein ebenso bewegender Moment, wie später, als Bläser den Choral „Nun lob mein Seel den Herren“ spielen und dazu die Glocken von St. Marien läuten.

Heaven von den Angefahrenen Schulkindern (2. von rechts) verkündet als Bürgermeister den Westfälischen Frieden. Foto: Steve Weber

Heaven, der Mann fürs Kernig-Staatstragende

Die Geschichte, die der künstlerische Leiter und der Darsteller des Zeitreisenden, Stephan Rodefeld, erzählt, führt in großen Sprüngen durch die Kriegsgeschichte der Menschheit, immer auf der Suche nach dem Besonderen der Stadt Osnabrück. Von der Varusschlacht springt der Zeitreisende ins Jahr 1646 und von da zu den beiden Weltkriegen; da kommt Erich Maria Remarque ins Spiel. Eine gewagte Volte schlägt dann den Bogen zurück zum Westfälischen Frieden: Heaven, Sänger der Spaßpunks „Angefahrene Schulkinder“ und bewährter Mann fürs Kernig-Staatstragende, verkündet als Bürgermeister von der Rathaustreppe aus den Frieden, bevor John Lennons „Give Peace A Chance“ wohliges Gemeinschaftsgefühl verbreitet und das Publikum in die Kulturnacht entlässt.

Grisselige Bilder: Ein Sketch aus der ZDF-Serie „Sketch History" erzählt von den Wirren des 30-jährigen Kriegs. Foto: Steve Weber

Lasershow und Videos sorgen für jede Menge Aha-Effekte, und manch einer im Publikum spricht von „Gänsehaut“. Nur: Die Stadt lässt sich das Spektakel 90.000 Euro kosten, wovon allein 25.000 Euro die Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage und die VR-Stiftung beisteuert. Das ist jede Menge Geld und dafür hätte man eine geistreichere Geschichte erwarten dürfen – und eine professionelle Umsetzung.

Toller Moment: Die Sprengepiel Pipers und der Musikverein Neuenkirchen unter Heiko Maschmann spielen „Highland Cathedral". Foto: Steve Weber

Jeder Tontechniker, der auf sich hält, wundert sich über den Soundcheck, der nach der Begrüßungsrede von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter stattfindet, wobei die Kommunikation zwischen Technik und Künstlern nicht über interne Kanäle, sondern vor den Ohren des Publikums über die Lautsprecher läuft. Die Videoprojektionen sind mitunter schwer zu erkennen, die Einsätze und Signale für Szenenwechsel gibt Rodefeld als sein eigener Inspizient ebenfalls gut hörbar über die Lautsprecheranlage. Kurz gesagt: Hier wurde die Messlatte für künstlerisches Niveau gerissen, und zwar von unten.

Drei Tage Kulturnacht? Ja, das geht

Das ist ärgerlich, weil die Kulturnacht an sich ein tolles Format ist und das Konzept der offenen Ateliers, Büros und Läden sehr wohl trägt, in diesem Fall sogar ein ganzes Wochenende lang. Das zeigen die vielen Menschen, die am Sonntag den autofreien Wall zwischen Helmut-Kohl-Platz und Rißmüllerplatz genießen. Der dritte und letzte Tag bietet Initiativen, Parteien und vor allem vielen Laien ein Forum, von Schülerbands bis zu Taikotrommlern.

Auch der Freitagabend funktioniert. Am ersten Abend der Kulturnacht geht es in die Stadtteile; im Hafen, am Piesberg, im Bürgerpark gibt es Theater, Kunst, Musik. St. Johann etwa präsentiert ein tolles Barockkonzert mit dem Bassisten Klaus Mertens und ausgesuchten Instrumentalsolisten, und das lockt so viele Gäste an, dass im ersten Teil nicht nur die beiden Flügel des Kreuzgangs bis hinten voll stehen, sondern auch der Garten..

Kunst im Friseursalon

Zur eigentlichen Kulturnacht am Samstagabend strömen dann die Menschen ab dem späten Nachmittag in die Innenstadt, um zu erleben, welch attraktives und vielfältiges Kulturangebot die Stadt zu bieten hat. Man schaut in Ateliers und Läden, hält einen Plausch mit Bekannten, geht zum nächsten Ort, und jeder findet etwas Passendes. Hermann Queckenstedt, Abteilungsleiter für Kultur und Archiv, erzählt, dass er Menschen wegschicken musste bei seinen Führungen durch die Domschatzkammer und das Diozösanmuseum. In der Krahnstraße gibt es Poetry-Slam, Musik erklingt auf Straßen und Plätzen, und sogar Friseursalons werden zum Kunstort: Bei „Purehair“ in der Hasestraße zeigt Katrin Lazaruk ihre Porträts aus Kassettenbändern und hält damit ein Plädoyer für Gleichberechtigung und gegen Rassismus.

Mann mit speziellem Faible: Mario Schoo erläutert bei Fundament seine Sammlung an Schallplatten mit historischen Tondokumenten. Foto: Steve Weber

Potenzial für die Stadt: Das Labor Europa

Überhaupt die Hasestraße: In diesem Areal spielt sich urbane Kreativität ab. Im Schallplattenladen „Fundament“ führen Mario Schoo und Ansgar Frohne ein Hörspiel über den D-Day in der Normandie auf, für das sie Originalaufnahmen eines Kriegsreporters mit Musik der Klarinettistin und Künstlerin Shabnam Parvaresh zu einem ebenso coolen wie bewegenden Mix kombinieren. Schräg gegenüber zeigen im Kunstraum Hase 29 die jungen Leute des Labors Europa die Kunst, die sie in nur einer Woche erstellt haben.

Englisch ist die Verkehrssprache, denn die Künstler bringen ihre Kreativität aus Litauen, Portugal, Polen, Armenien, eben aus ganz Europa nach Osnabrück. In diesem internationalen Format liegt großes Potenzial für die Kulturszene der Stadt, für die Stadt im Allgemeinen.