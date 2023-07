Die Kartoffel-Tornados kommen aus der Region, doch die Rezepte der Mehrheit der Spezialitäten auf dem Streetfood Festival in Osnabrück stammt ursprünglich nicht aus Deutschland. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Musik, Cocktails und Leckereien Kulinarische Tipps für das Streetfood Festival auf dem Marktplatz in Osnabrück Von Claudia Sarrazin | 21.07.2023, 21:36 Uhr

Noch bis Sonntag gastiert das „Street Food & Music Festival“ mit knapp 20 Foodtrucks auf dem Marktplatz vor dem Osnabrücker Rathaus. Wer dort Essen möchte, hat die Qual der Wahl. Burger gibt es zwar in verschiedenen Varianten, doch ansonsten zeichnet sich der Markt durch seine Vielfalt aus. An den Foodtrucks gibt es unter anderem Spezialitäten aus Ungarn, Griechenland, Indonesien, Holland und Süddeutschland. Unsere Redaktion hat sich umgeschaut, was geboten wird.