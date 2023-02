An den städtischen Kitas in Osnabrück gibt es spätestens ab August 2023 nur noch eine Betreuung bis 14 oder 14.30 Uhr. Die Zeit bis 16 Uhr gilt künftig als Randzeit. Die Plätze in diesen Randgruppen sind begrenzt und dürfen nur mit triftigem Grund gebucht werden - etwa Berufstätigkeit der Eltern oder Förderbedarf des Kindes.

Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down