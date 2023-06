Bereits verhüllt: ein Fassadenteil des ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäudes an der Möserstraße. Foto: André Havergo up-down up-down Teil der Fassade verhüllt So entstehen die Stoffbahnen für die Verhüllung des Galeria-Gebäudes in Osnabrück Von Tom Bullmann | 27.06.2023, 11:05 Uhr

Schulklassen, Studierende und zahlreiche Freiwillige meldeten sich auf den Aufruf des afrikanischen Künstlers Ibrahim Mahama, sich an der spektakulären Verhüllungsaktion des Galeria-Kaufhof-Gebäudes in Osnabrück zu beteiligen. Jetzt sitzen sie in dem eigentlich verwaisten Bauwerk und nähen riesige Stoffbahnen zusammen.