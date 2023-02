Dor Guez, israelischer Künstler christlich-palästinensischer und tunesisch-jüdischer Herkunft, aufgenommen am 10.02.2023 im Museumsquartier Osnabrück. In der fünften Ausstellung der Reihe „Gegenwärtig“ nimmt der Künstler Dor Guez in seinen eigens für das Felix-Nussbaum-Haus geschaffenen Arbeiten unter dem Titel „Inmitten imperialer Gitter“ Bezug auf die Fluchtgeschichte Felix Nussbaums. Foto: David Ebener

Foto: David Ebener up-down up-down