(Symbolfoto) FOTO: Vienna-House-Hotel Remarque/Stefanie Hiekmann Neustart nach Corona-Zwangspause Osnabrücker Remarque-Hotel feiert Küchenparty mit vielen Gastköchen Von Arne Köhler | 22.03.2022, 09:18 Uhr

Wer sich von verschiedenen Osnabrücker Köchen bekochen lassen will, kann sich diesen Wunsch normalerweise nur nacheinander erfüllen - an mehreren Abenden in ihren jeweiligen Restaurants. Am 22. Mai gibt es eine Alternative dazu: Bei einer Küchenparty im Vienna-House-Hotel Remarque.