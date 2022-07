Genau dagegen habe das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung aber erhebliche Bedenken vorgebracht, betonte Schaar. Das Gericht habe nämlich festgestellt, dass die Vermeidung einer Totalüberwachung zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland gehöre und für weitere Vorratsdatenspeicherungen – auch auf europäischer Ebene – deshalb kaum noch Raum bestehe, erläuterte der Bundesdatenschützer.

Schaar kritisierte auch, dass die Informationen in nach seiner Ansicht bedenklicher Art verwendet werden sollen. Alle Fluggäste könnten auf Grundlage der Daten einer „Gefahrenanalyse“ unterzogen werden, die einer Rasterfahndung sehr nahekomme.

Entgegen dem ursprünglichen Entwurf wollen die Innenminister nach Angaben von Schaar nicht nur Fluggastdaten von Flügen (aus Drittstaaten) in die Europäische Union für fünf Jahre speichern lassen, sondern darüber hinaus auch die Fluggastdaten von Flügen innerhalb der Europäischen Union.

Außerdem sollen im Gegensatz zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdiensten, die bei den Providern gespeichert werden, die Fluglinien diese Daten direkt an eine staatliche Behörde übertragen, die als PNR-Zentralstelle fungiert, meldeten verschiedene Online-Agenturen.

Die Initiative muss nun noch das EU-Parlament passieren; erste Beratungen sind für Juni geplant. Schaar forderte die Abgeordneten des Europarlaments auf, „bei den Verhandlungen des Rates mit dem Europäischen Parlament das Vorhaben ganz im Sinne des neuen Gewichts, das ihnen der Vertrag von Lissabon gegeben hat, und ganz im Sinne der Grundrechtecharta der Europäischen Union zu stoppen.“

Die Bundesregierung hatte 2008 einen früheren Plan für ein europaweites System zur Speicherung von Fluggastdaten mit Speicherfristen bis zu 13 Jahren zu Fall gebracht. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich beteiligte sich dieses Mal nicht an der Debatte. Der CSU-Politiker ließ durchblicken, dass er dies als Enthaltung verstanden wissen wolle. Schwarz-Gelb ist in der Frage der Fluggastdatenauswertung ähnlich zerstritten wie bei der Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten. Friedrich ist eigentlich in weiten Teilen dafür, Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) dagegen.Die Fraktionen der Liberalen, der Grünen und der Linken haben sich genauso wie der europäische Datenschutzbeauftragte Peter Hustinx und Datenschützer der Mitgliedstaaten entschieden gegen das Vorhaben gestellt.

Erst vergangene Woche hatte das EU-Parlament ein Abkommen beschlossen, mit dem die USA die Fluggastdaten aller Passagiere der Flüge in, aus oder über ihre Länder erhalten. Das wurde damit begründet, dass man keine Wahl habe und die USA mit ernsthaften Konsequenzen drohten. Jetzt meldete die US-Datenschutzorganisation EPIC, dass die amerikanische Heimatschutzbehörde ihr Programm zur Flughafensicherheit ausbauen will. Danach soll jeder Fluggast in den USA zur Abwehr von Terrorgefahr einer Risikoklasse zugeordnet werden. Die Kontrolle der Fluggäste soll dann entsprechend dieser Klasse ausfallen.

Im Gespräch sei ein Drei-Tunnel-System, bei dem es eine Schleuse zur schnellen Abfertigung für „bekannte Fluggäste“, einen normalen Tunnel und den Bereich für „potenzielle Gefährder“, bei denen die Untersuchungen am intensivsten ausfallen sollen, geben wird. Möglicherweise werde dieses Verfahren bereits ab 2014 angewendet, hieß es. Von einem Verfallsdatum der von der Heimatschutzbehörde gesammelten Daten ist bislang nicht die Rede.