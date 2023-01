Der zweite Demonstrationszug, zu dem „No Lager“ in Osnabrück aufgerufen hatte, ist Teil einer Kampagne für Verbesserungen in der Ausländerbehörde. Weitere Aktionen sollen folgen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down „Abschiebestadt Osnabrück“ „No Lager“ demonstriert erneut gegen die Osnabrücker Ausländerbehörde Von Anke Herbers-Gehrs | 20.01.2023, 11:10 Uhr

Knapp 80 Menschen haben sich in dieser Woche dem Aufruf der Initiative „No Lager“ angeschlossen und unter dem Motto „Wir wollen bleiben! Für das Recht auf Zukunft“ in Osnabrück demonstriert. Die Kundgebung war Teil einer Kampagne für Verbesserungen in der Ausländerbehörde – und langfristig für ihre Abschaffung.