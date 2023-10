Eine Sprecherin der Polizei bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Polizei von der Stadt über eine entsprechende Veranstaltung informiert worden sei. Demnach sei am Sonntag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ein „Friedensgebet“ auf dem Platz der Deutschen Einheit vor dem Theater geplant.

Bis zu 250 Teilnehmer erwarten die Anmelder der Aktion, zu deren Hintergründen die Polizei zunächst keine Angaben machen konnte. Genehmigungsbehörde für Demonstrationen ist das Ordnungsamt der Stadt Osnabrück, es war am Samstag für unsere Redaktion nicht erreichbar.

Protestaufrufe im Internet

Im Internet kursiert ein Aufruf zu der Veranstaltung. Sie ist dort nicht als „Friedensgebet“ benannt, sondern als „Protest in Solidarität mit den Menschen in Gaza“. Motto der Veranstaltung ist demnach „Save Palestine“. Der Aufruf enthält keine Informationen zu den Veranstaltern. Insofern ist nicht sicher, ob er mit denen abgestimmt ist.

Die Sprecherin der Polizei erklärt, die Polizei stelle sich auf eine friedliche Veranstaltung ein. Die Beamten vor Ort würden aber Äußerungen und Symbole auf der Demonstration genau prüfen.

Klare Marschroute der Polizei

„Sympathiebekundungen für die Hamas werden wir nicht dulden, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ebenso wenig“, machte sie die Marschroute der Ordnungshüter klar.

Nach Informationen unserer Redaktion sollte es ursprünglich bereits am Samstagnachmittag in Osnabrück zu einer vergleichbaren Kundgebung im Bereich der Innenstadt kommen. Die Stadt hatte diese dann aber per Unterlassungsverfügung untersagt.