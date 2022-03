Mit welchen Gefühlen blicken Osnabrücker auf den Krieg in der Ukraine? Haben Sie Angst? Wir haben uns in der Osnabrücker Fußgängerzone umgehört. FOTO: Nina Fehrensen Russland führt Krieg in der Ukraine Video-Umfrage in Osnabrück: Haben Sie Angst vor einem Krieg in Deutschland? und | 01.03.2022, 14:28 Uhr Von Nina Fehrensen Benjamin Beutler | 01.03.2022, 14:28 Uhr

Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Den Angriff starteten Putins Truppen am vergangenen Donnerstag. Mit welchen Gefühlen schauen Osnabrücker auf den Krieg in der Ukraine? Erzeugen die Bilder und Nachrichten Angst bei den Bürgern? Wir haben Osnabrücker in der Fußgängerzone gefragt.