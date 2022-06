Dass es in diesem Film vor allem um Kampfspektakel geht, zeigt schon die schnell zusammengefasste Geschichte: König Hyperion (Mickey Rourke) will sich an den Göttern rächen und mithilfe des sagenumwobenen Epirus-Bogen die im Berg Tartarus gefangenen Titanen befreien und die Menschheit vernichten.

Das kann Zeus (Luke Evans) nicht einfach so hinnehmen. Doch weil die Götter sich nach einem alten Gesetz nicht in die Geschicke der Menschen einmischen dürfen, nimmt der Göttervater Einfluss auf den sterblichen Theseus (Henry Cavill). Der soll die Menschen vor ihrem anscheinend sicheren Untergang bewahren.

Viel Gelegenheit für Metzeleien also. Die nutzt Tarsem Singh ausgiebig. Besonders gern lässt er Köpfe durch die Gegend fliegen und das Blut ausgiebig spritzen. An die griechische Mythologie lehnt sich die ganze, reichlich dick aufgetragene Geschichte eher locker an. Vor allem leiht sich der Regisseur aus den Sagen der griechischen Mythologie die Filmcharaktere aus. Die Geschichte als solche gibt es nicht. Sie ist komplett erfunden.

Aber letztlich geht es ja eh um die Optik, die à la Spartaner-Film „300“ auch nicht echt wirken soll. Also posen die Götter in goldenen Gewändern in ihrem irgendwie stylischen Olymp, ist die Hohepriesterin Phaedra (Freida Pinto) wunderschön und Mickey Rourkes Gesicht mit ein paar Narben mehr versehen worden. Ihn als Fiesling zu sehen ist gar nicht mal so schlecht, auch wenn er schauspielerisch hier wohl eher unterfordert ist.

Singh, der zuletzt den durchaus gelobten Fantasyfilm „The Fall“ in die Kinos brachte, wurde mit dem R.E.M.-Video zu „Losing my religion“ bekannt. Das ist 20 Jahre her. Die Band hat sich gerade aufgelöst. Und Tarsem Singh macht nun in 3-D-Spektakel. Was soll’s. Es kommen auch wieder gute Zeiten.

„Krieg der Götter“. USA 2011, R: Tarsem Singh. D: Henry Cavill, Freida Pinto, Mickey Rourke. 110 Minuten. Ab 12. Cinestar