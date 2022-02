Der Außenwirtschaftschef der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Franz-Josef Paus, ist fassungslos über Wladimir Putins Kriegserklärung für die Ukraine. (Archivfoto) FOTO: Gert Westdörp Franz-Josef Paus zur russischen Invasion Ukraine-Krieg: Außenwirtschaftschef der IHK Osnabrück in Schockstarre Von Jean-Charles Fays | 25.02.2022, 13:15 Uhr

Der Außenwirtschaftschef der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Franz-Josef Paus, ist fassungslos und entsetzt über Russlands Angriff auf die Ukraine. So erlebte der Unternehmer mit einer Tochterfirma in Russland den russischen Einmarsch in die Ukraine.