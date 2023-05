Etwa 40 Menschen kamen zur Führung über queere Geschichte in Osnabrück. Der Leiter Lars Linnhoff (vordere Reihe, 3. v. r.) freute sich über das große Interesse. Foto: Alexander Hans up-down up-down Initiative „Gay in May“ Kreuz und queer durch Osnabrück: Führung zeigt Leid und Hoffnung Von Alexander Hans | 07.05.2023, 14:30 Uhr

Der Verein „Gay in May“ will Menschen mit queerer Identität sichtbarer machen. Bei der Führung „Queer History of Osnabrück“ am Samstag wurde klar: Viele dieser Geschichten handeln von Schmerz und Leid. Doch andere spenden Hoffnung.