Mit der ursprünglich geplanten Erhöhung der Kreisumlage von 44 auf 47 Punkte hätten die kreisangehörigen Gemeinden 15 Millionen Euro mehr an den Landkreis Osnabrück (hier das Kreishaus) bezahlen müssen. Diese Planung ist nun vom Tisch. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down Landkreis Osnabrück korrigiert Pläne Nach Kritik der Bürgermeister: Kreisumlage wird nur leicht erhöht Von Jean-Charles Fays | 20.03.2023, 16:53 Uhr

Die Bürgermeister liefen Sturm gegen die Pläne des Landkreises Osnabrück, dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über eine höhere Kreisumlage 15 Millionen Euro mehr an den Kreis bezahlen sollten. Der Protest zeigte offenbar Wirkung: Der Kreistag hat am Montag mehrheitlich beschlossen, dass sich die Abgabe an den Kreis deutlich geringer erhöht als bislang geplant.