„Zum Saisonende werde ich definitiv aufhören“, kündigt QSC-Coach Michael Peplau das nahende Ende seiner Tätigkeit in Quakenbrück an. In dreieinhalb Jahren hat der Ex-Bramscher ein neues Team formiert, das vor allem in spielerischer Hinsicht die Maßstäbe in der Liga setzt. Doch mit der Vereinsführung, die scheinbar eine interne Lösung (Stefan Brand?) favorisiert, konnte sich der Erfolgscoach nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. „Ich würde mich natürlich gerne als Meister verabschieden“, hofft Peplau.