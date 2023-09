Ab 10.30 Uhr sollen in Osnabrück die teilnehmenden Teams vor dem Rathaus vorgestellt werden. Das Capitol Osnabrücks ist zudem Ort einer Kunstaktion von Volker-Johannes Trieb. Das wird am 3. Oktober ebenfalls erläutert und vorgestellt. Einige kulinarische Angebote werden die Wartezeit auf den Startschuss lindern.

Programm am Baumwipfelpfad

Über Georgsmarienhütte fahren die 23 teilnehmenden Teams nach Bad Iburg, Bad Laer und Glandorf. In diesen Gemeinden wird das Warten ebenfalls durch einige Angebote versüßt.

In Bad Iburg gibt es ein Rahmenprogramm am Baumwipfelpfad. Im Bereich des Parkplatzes am Baumwipfelpfad an der Holperdorper Straße und am Charlottenburger Ring können Zuschauer direkt am Streckenverlauf die Profi-Radler anfeuern. Die Profifahrer passieren die Strecke um etwa 13.10 Uhr und um 13.50 Uhr. Das Radrennen wird von einem Moderator am Parkplatz des Baumwipfelpfades aus moderiert. Dazu können sich Kinder auf einem Laufrad-Parcours ausprobieren. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Bungee-Trampolin in Bad Laer

In Bad Laer werden die Radrennfahrer gegen 13.18 und 13.59 Uhr erwartet. Vom Thieplatz aus können kleine und große Fans direkt am Streckenverlauf „Iburger Straße“ die Profi-Radler anfeuern und ein Familienprogramm mit Bungee-Trampolin und Kinderschminken sowie Speis und Trank genießen. Dort wird das Rennen auch auf einer LED-Leinwandübertragen.

In Glandorf, wo die Kolonne der Profis um 13.27 und 14.08 Uhr erwartet wird, sowie in Lengerich, wo die Fahrer ab 14.43 Uhr vier Runden á 21 Minuten absolvieren, sind ebenfalls Straßenfeste geplant.

Nicht wie bei der Tour des France

Wer darauf gehofft hat, dass – wie bei der Tour des France – eine Werbekarawane hinter dem Feld der Fahrer herfährt und Werbeartikel ins Publikum wirft, wird bei Münsterland Giro enttäuscht. „Nicht zuletzt auch aus nachhaltigen Gesichtspunkten wird auf das ,Wegwerfen‘ von Werbeartikeln verzichtet“, so Pressesprecher Stefan Flessner. Die Begleitfahrzeuge, die vor und nach dem Rennfeld fahren, sind nur für die Durchführung des Rennens zuständig. Ein Vorwegfahrzeug mit Lautsprecher kündigt das herannahende Fahrerfeld an und informiert über das Renngeschehen.