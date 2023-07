Ein akustisches Konzert spielt die Band Grobschnitt am 9. November in Osnabrück. Foto: Rudi Brand up-down up-down Akustisches Konzert im Rosenhof Krautrock-Band Grobschnitt spielt am 9. November in Osnabrück Von Thomas Wübker | 09.07.2023, 15:45 Uhr

Vor 39 Jahren spielte die Krautrock-Band Grobschnitt ein legendäres Konzert im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Am 9. November ist sie wieder in Osnabrück.