Arzthelferin Manuela Henke muss das System in der Arztpraxis in Osnabrück-Sutthausen mal wieder neu starten, weil eine elektrostatisch aufgeladene Krankenkassenkarte das System lahmgelegt hat. FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Wo die Digitalisierung schiefläuft Neue Krankenkassenkarten lähmen Arztpraxen in der Region Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 26.07.2022, 05:30 Uhr

Wer eine neue Karte von der Krankenkasse bekommen hat, sollte beim nächsten Arztbesuch besser eine längere Wartezeit einplanen. In manchen Praxen stehen Patienten schon an der Anmeldung Schlange. Wie die „elektronische Gesundheitskarte“ Arztpraxen in der Region Osnabrück lahmlegt.