Keine Zeit zum Durchatmen: Pflegende in den Krankenhäusern der Region behandeln wieder eine hohe Zahl an Corona-Patienten. Foto: Michael Gründel up-down up-down OP-Absagen im Raum Osnabrück Corona-Lage zieht an: Zahl der Krankenhaus-Patienten steigt wieder massiv Von Meike Baars | 19.10.2022, 05:05 Uhr | Update vor 8 Min.

In den Kliniken der Region werden wieder deutlich mehr Corona-Patienten behandelt. Auf den Stationen treffen sie auf Pflegepersonal, das am Anschlag arbeitet. Der Grund: Auch in der Belegschaft gibt es Corona-Ausfälle. Weil Betten fehlen, müssen Ärzte Operationen verschieben.