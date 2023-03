Schick und beliebt: Die College-Jacken kommen bei den Schülern der Möser-Realschule gut an. Foto: Jörn Martens up-down up-down Schule kleidet ihre Schüler ein Statt Schuluniform: Kostenlose College-Jacken für Schüler der Osnabrücker Möser-Realschule Von Dietmar Kröger | 14.03.2023, 11:12 Uhr

Anton Klemm hat es gerne ordentlich. Das bezieht sich auch auf die Kleiderordnung seiner Schüler an der Möser-Realschule in Osnabrück. Nun gibt es in Deutschland keine Schuluniformen, aber mit attraktiver Schulkleidung lassen sich die Schüler vielleicht locken, dachte sich der Schulleiter - und besorgte hippe College-Jacken.