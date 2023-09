Was wirklich hilft Wieder vermehrt Kopfläuse in der Region Osnabrück: Die 10 wichtigsten Fragen Von Niklas Pohlmann | 01.09.2023, 10:00 Uhr Der Nissenkamm allein reicht nicht aus, um die lästigen Kopfläuse zu beseitigen. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn up-down up-down

In den vergangenen Wochen scheint ein kleiner, aber hartnäckiger Besucher in immer mehr Kitas, Kindergärten und Grundschulen aufzutauchen – die Kopflaus. Viele Einrichtungen haben bereits Info-Flyer verteilt und die Eltern gebeten, ihre Kinder gründlich zu untersuchen. Was Sie über Kopfläuse wissen sollten und wie sie effektiv bekämpft werden können.