Das Duo Ottolien aus Hannover lässt beim Wohnzimmerfestival von sich hören. FOTO: Leon Schweer Konzerte in der guten Stube Nach Corona-Pause zu zweiten Mal: Das Wohnzimmer Festival in Osnabrück Von Tom Bullmann | 25.05.2022, 11:53 Uhr

Drei Gastgeber stellen in der Johannisstraße ihre eigenen vier Wände zur Verfügung, damit am kommenden Freitag das Wohnzimmer Festival steigen kann: Zwei Solomusiker und ein Duo spielen in gemütlichem Ambiente vor wechselndem Publikum.