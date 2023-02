Konzert in der Lagerhalle Leicht wie eine Sommerbrise: Schwedische Sängerin Viktoria Tolstoy in Osnabrück Von Thomas Wübker | 03.02.2012, 07:53 Uhr

Blonde Sonne aus Schweden: Mit Viktoria Tolstoy kommt am Samstag abermals eine exzellente Sängerin aus Skandinavien in die Lagerhalle. Bei ihrem Konzert widmet sie sich der Funk-Musik von Herbie Hancock, die er in den Achtzigerjahren geschrieben hat.