Für Geflüchtete aus der Ukraine veranstalten die Musiker Andree und Sara Josef sowie Rosenhof-Geschäftsführer Christoph Hengholt, Sänger Werner Borgmann und Goldrush-Azubi Paul Ockershausen am 2. September ein Benefiz-Konzert in Osnabrück (Foto von links). FOTO: Thomas Wübker up-down up-down Musik aus „Pulp Fiction“ und „James Bond“ Konzert für Ukraine-Geflüchtete am 2. September in Osnabrück Von Thomas Wübker | 14.08.2022, 09:36 Uhr

Der Ukraine-Krieg und die Menschen, die aus dem Land flüchten mussten, verschwinden immer mehr aus den Nachrichten. Umso wichtiger sei es, nun an sie zu erinnern und sie zu unterstützen, sagen zehn Osnabrücker Musiker. Am 2. September spielen sie im Rosenhof ein Benefiz-Konzert, das unter dem Motto „Moving with Movies – Soundtracks for Charity“ steht.