Wilder Rock aus Schweden war für den Mittwochabend in der Kleinen Freiheit angesagt: In dem Club am Güterbahnhof sollten Troubled Horse und Horisont gastieren. Doch die Agentur Zukunftsmusik muss leider bekannt geben: Das Konzert fällt aus. Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden; als Ersatz bleiben Clips von den Pferden . und von Horisont .