Ein einem Bus in Osnabrück soll der Angeklagte das Opfer beleidigt und bespuckt haben. Symbolfoto: Michael Gründel Prozess am Landgericht Bus-Kontrolleurin ins Gesicht gespuckt: Geldstrafe für 70-jährigen Osnabrücker Von Hendrik Steinkuhl | 10.12.2022, 17:00 Uhr

In einem Berufungsverfahren hat das Landgericht Osnabrück einen 70-jährigen Mann wegen Beleidigung in drei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann hatte die Fahrkartenkontrolleurin am Osnabrücker Neumarkt mehrfach beschimpft und angespuckt.