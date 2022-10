Tiefgang und Situationskomik Komödie „Karla und Charlotte“ wird in Osnabrück gespielt Von Thomas Wübker | 21.10.2022, 18:12 Uhr

Die eine denkt, sie ist zu dick; die andere will ans Erbe ihrer Mutter. Das ist – grob zusammengefasst – der Inhalt der Komödie „Karla und Charlotte“, die am 11. und 12. November im Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück gespielt wird.