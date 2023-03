Frühblüher wie Krokusse können die Kälte ab. Symbolfoto: dpa/Felix Kästle up-down up-down Wird das Wetter besser? Der Frühling im Osnabrücker Land ist weiter chancenlos Von Anke Schneider | 06.03.2023, 13:20 Uhr

Frühblüher wie Krokusse und Schneeglöckchen zeigen den Frühling an – zu spüren ist davon allerdings nichts. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, sagt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg. Am Montagmorgen gab es in Niedersachsen sogar etwas Schnee.