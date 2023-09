Kolping-Diözesanverband Osnabrück 150-jährige Erfolgsgeschichte: Was der Kolping besser machte als die katholische Kirche Von Joachim Dierks | 09.09.2023, 09:00 Uhr Der Kolping-Diözesanverband Osnabrück blickt auf eine 150-jährige Geschichte zurück. Archivfoto: imago images/Rüdiger Wölk up-down up-down

Von den Skandalen, die sich rund um die katholische Kirche ereignen, bleibt der Kolping weitestgehend verschont. Die Mitglieder halten dem Sozialverband die Treue. Das liegt an vielen klugen Entscheidungen in der Vergangenheit. 1873, also vor 150 Jahren, wurde der Kolping-Diözesanverband Osnabrück gegründet. Ein Blick auf die Geschichte des Kolpings deutschlandweit und in Osnabrück im Speziellen.