Ein Elektrofahrrad liegt nach einem Unfall auf der Straße (Symbolfoto) FOTO: imago-images.de/Fotostand/Reiss Die Polizei ermittelt Kollision von zwei Elektro-Radlern am Fürstenauer Weg in Osnabrück Von Michael Schwager | 26.07.2022, 14:42 Uhr

Ein etwa 60-Jähriger und eine 27-Jährige, beide mit Pedelecs unterwegs, sind am am Montag am Fürstenauer Weg in Osnabrück kollidiert. Die Polizei ermittelt.