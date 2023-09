Rettungshubschrauber angefordert Kollision mit Düngemaschine: Radfahrer in Hagen a.T.W. schwer verletzt Von Wilfried Hinrichs | 16.09.2023, 12:46 Uhr Schwer verletzt wurde ein Radfahrer in Hagen, als er gegen eine Ackermaschine prallte. Foto: Nord-West-Media TV up-down up-down

Ein Radfahrer ist am Samstagmorgen in Hagen a.T.W. schwer verletzt worden, als er mit einer Ackermaschine kollidierte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.