Erneut ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Osnabrück ein Radfahrer schwer verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Zusammenstoß mit Auto 33-jähriger Radfahrer bei Unfall auf Schlosswall in Osnabrück schwer verletzt und | 24.03.2023, 19:10 Uhr | Update vor 2 Std. Von Jean-Charles Fays Nico Buchholz | 24.03.2023, 19:10 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Radfahrer ist am Freitagabend auf dem Schlosswall – Höhe Helmut-Kohl-Platz – in Osnabrück schwer verletzt worden. Um 18.40 Uhr hatte ein Auto den 33-jährigen Radfahrer erfasst. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat am Samstagmorgen Details zur Unfallursache genannt.