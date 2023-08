Festival in Osnabrück Kritik nach Schlossgarten Open Air: Kollabierte Fans und hohe Wasserpreise Von Tom Bullmann | 21.08.2023, 18:02 Uhr Zwar war es eng vorn an der Bühne beim Cro-Konzert in Osnabrück, aber die Zuschauer ließen sich die Laune nicht verderben. Einige, die ganz vorne standen, sind allerdings zusammengebrochen. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

12.000 Zuschauer waren sowohl am Freitag als auch am Samstag zum Schlossgarten Open Air nach Osnabrück gekommen. Am zweiten Tag sind einige Besucher kollabiert. Kritik gab es zudem am VIP-Bereich. Wir haben mit Zuschauern und dem Veranstalter Goldrush darüber gesprochen.