Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit mehreren Fahrzeugen in der Mindener Straße in Osnabrück. (Symbolfoto) FOTO: Archiv Einsatz in Mindener Straße Kohlenmonoxid? Feuerwehr eilt zu Wohnhaus in Osnabrück Von Sven Mechelhoff | 01.05.2022, 21:08 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in einem Wohnhaus in Osnabrück zu einem Ausstoß von Kohlenmonoxid gekommen. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.