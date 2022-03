Die Kneipenhelfer Lars Bojen, Niklas Kronemeyer, Jonas Koch und Nilas Möllenkamp (von links, es fehlt Tim Holthaus) haben in der Pandemie 80.000 Euro für Wirte gesammelt. Nun schließen sie ihren Online-Shop. Ihren Schnaps „Kneipenkult“ gibt es weiterhin in Kneipen in Osnabrück.

FOTO: David Ebener