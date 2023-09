Normalerweise liegt die Altstadt an einem Montag im Dämmerschlaf. Am 2. Oktober ist das anders. Dann gibt es beim „Altstadt live“ viel Musik in sechs Kneipen vom Heger Tor bis zur Hasestraße in Osnabrück.

Programm 2023: Von Led Zeppelin bis Elvis Presley

Blues wird am Montag in der Lagerhalle gespielt, obwohl die Session einen Ruhetag einlegt. Die Blues Connection schmeißt den Zwölftakter an. Später spielt die Fats Meyer Revival Band Lieblingslieder aus über fünf Jahrzehnten Rockmusik. Mit dabei sind Songs von Police, Led Zeppelin, Beatles oder Nirvana. Los geht es in der Lagerhalle ab 20 Uhr.

Genre-Grenzen überspringt die Band Flying Drumsticks im Irish Pub The Red Shamrock an der Dielingerstraße. Die Gruppe aus Hellern trägt ab 20 Uhr Lieder von Elvis Presley über Marius Müller-Westernhagen, Iggy Pop bis Sportfreunde Stiller vor.

Musik von Ed Sheeran bis Rockabilly

Ihr Bandname wurde durch das Pressefoto inspiriert, aber das Gefährt bleibt draußen, wenn die Band ZweiVormBus ab 19 Uhr vor der Alten Gaststätte Holling auftritt. Jens Niemann (Piano und Gesang) und Philip „Bo“ Borgmann (Schlagzeug) spielen ihre Konzerte vor einem VW T2-Bulli. Zu hören gibt es Rock und Pop. Anschließend spielt das Duo Free Waves im Holling ein Repertoire mit Musik von Avicii und Ed Sheeran, den Dubliners und Neil Young bis zu den Red Hot Chili Peppers sowie eigene Stücke.

Rockabilly und Schlager der Sechzigerjahre steuert die Band Rock’n’Roll Ator zum Kneipenfestival „Altstadt live“ bei. Im StadtGalerieCafé spielen sie zwei Mal um 19 und 20.30 Uhr. Sie tragen ihre Songs aber nicht angestaubt, sondern auf eine frische Weise vor, die die Rollatoren zum Rotieren bringen sollen.

Osnabrück spielt Gespenster und Udo Jürgens

Das Duo zu Dritt wird ab 20.30 Uhr in der Joe Enochs Sportsbar mit Piano, Percussion und mehrstimmigem Gesang bekannte Songs der vergangenen 40 Jahre intonieren.

Im Dirty Dancing stehen ab 20 Uhr Die Barhocker bereit. Sie singen in einer bunten Liedermachermischung Songs, die sich um Mumien, Gespenster und Vampire drehen.

Die Stammbesetzung im Schmalen Handtuch ist das Trio Stöbi, Pete und Schmitz. Ihr Repertoire reicht von U2 über Ray Charles bis Udo Jürgens.

Weitere Informationen gibt es unter www.lagerhalle-osnabrueck.de.