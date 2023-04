Ab Freitag empfangen Tim Knauer (links) und Christian „Chrizzly“ Haucke Gäste in ihrer Kneipe Verschütt in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Neueröffnung mit Live-Musik Kneipe Verschütt nimmt Metal-Tradition in Osnabrück wieder auf Von Thomas Wübker | 27.04.2023, 11:26 Uhr

Back to the Roots: In den Räumen, in denen jahrelang Rock- und Metal-Fans ein zu Hause fanden, öffnet am Freitag, 28. April, am Vitihof in Osnabrück die Kneipe Verschütt. Dort soll die Tradition des Whisky‘s wieder aufgenommen werden.