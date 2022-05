Das Klinikum Osnabrück ist telefonisch nicht zu erreichen (Archivbild). FOTO: David Ebener Technische Probleme am Dienstag Telefonstörung am Klinikum Osnabrück ist behoben Von Jakob Patzke | 17.11.2020, 19:58 Uhr

Am Dienstag war das Klinikum Osnabrück bis in den Abend telefonisch nicht zu erreichen. In der Vergangenheit hatte das Krankenhaus immer wieder mit Telefonstörungen zu kämpfen.