Beim Einladen der Spendenartikel, die in die Ukraine gefahren wurden,. halfen (von links): Claus Muchow (Rotary Club Steinfurt), Dirk Zumbansen (Lions Club Münsterland Graf Arnold), Frans Blok (Klinikum) und Simon Körber (Bürgerstiftung). FOTO: Jens Lintel Hilfsgüter für 30.000 Euro Mitarbeiter des Osnabrücker Klinikums engagieren sich für Menschen in der Ukraine Von Henrike Laing | 28.04.2022, 18:26 Uhr

In den vergangenen Wochen sind im Klinikum Osnabrück zahlreiche Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine organisiert worden. Zuletzt war das Krankenhaus auch an einer großen Aktion beteiligt, bei der Medikamente und medizinische Hilfsgüter im Wert von 30.000 Euro gesammelt und gespendet wurden.