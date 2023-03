Dr. Corinna Petz, Chefärztin der Klinik für Onkologie, Hämatologie und Blutstammzelltransplantation am Finkenhügel erklärt, wie die Forschung versucht bei bestimmten Medikamenten oder Behandlungen genauer vorherzusagen, bei wem sie wirken und bei wem nicht. Foto: Monika Volllmer up-down up-down Chefärztin am Klinikum Osnabrück Dr. Corinna Petz: So kann Krebs mit Personalisierter Medizin behandelt werden Von Monika Vollmer | 11.03.2023, 12:12 Uhr

Blockchain, Bots und Künstliche Intelligenz – die Zukunft steht für Fortschritt. Auch in der Medizin? Dr. Corinna Petz, Chefärztin am Klinikum Osnabrück, gewährt einen Einblick in den Bereich der Onkologie und Hämatologie und erklärt, wie sich seit Jahren auch hier rasant wirksamere Therapiestandards etablieren. Ein Zauberwort heißt: Personalisierte Behandlung.