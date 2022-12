Sibylle Hartong war vor ihrer Tätigkeit am Klinikum als katholische Gemeindereferentin im Bistum Osnabrück tätig. Foto: Klinikum Osnabrück up-down up-down Seelsorge im Krankenhaus Sibylle Hartong ist „Soulmanagerin“ am Klinikum Osnabrück - was das bedeutet Von Raphael Steffen | 17.12.2022, 17:00 Uhr

Wenn Patienten und Angehörige im Klinikum Osnabrück in seelische Not geraten, ist Sibylle Hartong für sie da – und stellt sich als „Soulmanagerin“ vor. Was unterscheidet sie von einer klassischen Seelsorgerin?